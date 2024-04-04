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Колишній директор парку культури та відпочинку Володимир Хольченков очолив управління цивільного захисту Чернігова
МІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

Колишній директор парку культури та відпочинку Володимир Хольченков очолив управління цивільного захисту Чернігова

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Директор горсада у Чернігові Володимир Хольченков
Володимир Хольченков. Facebook/ Володимир Хольченков

Колишній директор Центрального парку культури та відпочинку Чернігова Володимир Хольченков з 20 лютого очолює управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міськради.

Цю інформацію Суспільному підтвердила начальниця пресслужби міськради Юлія Циганок.

Сам Хольченков сказав, що поки на новій посаді знайомиться зі своїми обов'язками.

"Цивільний захист — це важливе питання не тільки для Чернігова, а й для інших міст України. Наразі встановлювали укриття на зупинках. Шість укриттів вже є. Плануємо зробити перевірку всіх укриттів у місті. Детальніше про мою роботу можна буде сказати згодом".

Чому пішов з посади директора Центральному парку культури й відпочинку відповів наступне:

"На жаль, парк культури та відпочинку не на часі. Більш важливе питання — захист людей".

За словами Хольченкова, тепер на посаді в.о. директора Центральний парк культури та відпочинку заступник керівника комунального підприємства Петро Купріяненко.

Що відомо про Володимира Хольченкова

Володимиру Хольченкову 54 роки. До свого нового призначення він з 2005 року очолював міське КП "Центральний парк культури та відпочинку". Також він є депутатом Чернігівської районної ради від фракції "Рідний дім".

Син Володимира Анатолій Хольченков з жовтня 2023 року працює радником з питань безпеки у Чернігівській міській військовій адміністрації, яку очолює Дмитро Брижинський.

Дружина Володимира Наталія Хольченкова, є начальницею відділу міжнародних відносин та інвестицій у Чернігівській міськраді та заступником голови фракції "Рідний дім" у Чернігівській міськраді.

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