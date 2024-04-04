Двох російських військових заочно судитимуть за порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, вони викрали, побили та зґвалтували жительку тимчасово окупованої Токмацької громади Запорізької області.

Про це повідомили на сайті Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, двоє уродженців Краснодарського краю — військовослужбовці 19-ї мотострілецької дивізії 503-го гвардійського мотострілецького полку (військова частина №75394 збройних сил РФ) — у травні 2022 року прийшли у приватний будинок, де проживало цивільне подружжя з дітьми:

"Чоловіка та дітей змусили покинути домівку. До голови жінки приставили автомат і, погрожуючи вбивством, заклеїли рот та зв’язали руки скотчем. Далі з побоями відвели у безлюдне місце та зґвалтували", — йдеться у повідомленні.

Підозрюваних заочно судитимуть ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). Якщо їхню провину буде доведено, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

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