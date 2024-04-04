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У Рівному колишній бойовий медик з позивним "Захар" навчав ліцеїстів тактичної медицини
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У Рівному колишній бойовий медик з позивним "Захар" навчав ліцеїстів тактичної медицини

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Для учнів одного з ліцеїв Рівного провели практикум з тактичної медицини. Їм пояснили як розрізняти поранення, зупиняти кровотечу та накладати турнікет. Заняття провів працівник терцентру комплектування та соціальної підтримки, військовий з позивним "Захар", який раніше був бойовим медиком.

Суспільне побувало на одному із таких занять.

У Рівному колишній бойовий медик на позивний "Захар" навчав ліцеїстів тактичної медицини
Заняття з тактичної медицини у Рівному. Фото: Суспільне Рівне

"Захар" раніше служив в батальйоні "Азов", потім — у десятій окремій гірсько-штурмовій бригаді. Він розповів, що майже десять років надавав домедичну допомогу військовим на фронті, а з жовтня 2023 року, через отримані множинні поранення, працює в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Паралельно вирішив навчати ліцеїстів тактичної медицини.

"Не важливо військовий чи цивільна людина — це повинні знати всі. Якщо є охочі проводити тактичну медицину в школах, ліцеях чи на полігонах — надавайте цю можливість, бо мало людей намагаються навчитися тактичної медицини", — зазначив військовий.

"Захар" розповів учням про види поранень та як за допомогою різних засобів зупинити кровотечу.

У Рівному колишній бойовий медик на позивний "Захар" навчав ліцеїстів тактичної медицини
Заняття з тактичної медицини у Рівному. Фото: Суспільне Рівне

Ліцеїстка Надія Сергійчук поділилася своїми враженнями:

"Мені сподобалось те, що ми можемо подивитись і на собі попрактикувати. В теперішній час це важливо, бо ми не знаємо, що буде завтра. Війна в країні".

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