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У Львові госпіталізували чоловіка, який впав у ліфтову шахту
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У Львові госпіталізували чоловіка, який впав у ліфтову шахту

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Чоловіка витягнули на медичних ношах.
Чоловіка, який впав у шахту ліфта, витягнули на медичних ношах. Facebook/ГУ ДСНС Львівщини

У Львові рятувальники надали допомогу чоловіку, який впав у ліфтову шахту. Його доправили у лікарню.

Як повідомили на Facebook-сторінці ГУ ДСНС Львівщини, випадок трапився 4 квітня об 11:06. Тоді до рятувальників надійшло повідомлення про те, що чоловік впав в ліфтову шахту на вулиці Буйка.

"Як з’ясувалось на місці події, чоловік впав з першого поверху на дно ліфтової шахти. Рятувальники спільно з медиками за допомогою медичних нош витягнули потерпілого з ліфтової шахти та транспортували до карети швидкої медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Після цього чоловіка госпіталізували у лікарню. Наразі йому надають усю необхідну допомогу.

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