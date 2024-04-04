У Львові госпіталізували чоловіка, який впав у ліфтову шахту

У Львові рятувальники надали допомогу чоловіку, який впав у ліфтову шахту. Його доправили у лікарню.

Як повідомили на Facebook-сторінці ГУ ДСНС Львівщини, випадок трапився 4 квітня об 11:06. Тоді до рятувальників надійшло повідомлення про те, що чоловік впав в ліфтову шахту на вулиці Буйка.

"Як з’ясувалось на місці події, чоловік впав з першого поверху на дно ліфтової шахти. Рятувальники спільно з медиками за допомогою медичних нош витягнули потерпілого з ліфтової шахти та транспортували до карети швидкої медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Після цього чоловіка госпіталізували у лікарню. Наразі йому надають усю необхідну допомогу.