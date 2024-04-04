У селі Троковичі Оліївської територіальної громади планують збудувати швидкоспоруджуване модульне протирадіаційне укриття. Про це кореспонденти Суспільного дізналися під час моніторингу системи закупівель Prozorro.

Відділ освіти Оліївської сільської ради Житомирського району Житомирської області 4 квітня 2024 року оголосив закупівлю на нове будівництво відповідного укриття з очікуваною вартістю 6,26 мільйони гривень.

Укриття буде розраховане на 50 осіб. Його планують встановити біля футбольного поля, на ділянці, яка за даними Держгеокадастру має цільове призначення “для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту”.

Використовувати укриття будуть виключно для потреб дитячого дошкільного закладу “Веселка”. Про це у коментарі Суспільному розповів начальник відділу освіти Оліївської сільської ради Олександр Антонюк.

“Ця споруда для Троковицького закладу дошкільної освіти, який зараз працює у дистанційному форматі, оскільки не має власного укриття. Щоб цей заклад міг запрацювати в очному режимі, було розроблено цей проєкт на виконання рішення сесії від 27 жовтня 2023 року. У 2023 році було затверджено проєктно-кошторисну документацію і надано доручення відділу освіти провести торги по закупівлі робіт на нове будівництво споруди”, – розповів Олександр Антонюк.

Згідно з тендерною документацією, роботи по встановленню укриття мають закінчити до 1 вересня 2024 року.

Раніше Суспільне повідомляло, що у Житомирі всановили модульні укриття, які згідно із проєктом можуть витримувати ударну хвилю, силою у 100 кілопаскалів, а також рятуватимуть від осколків.

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