У столиці ветеранів безкоштовно навчатимуть роботі в держорганах

У столиці ветеранів та ветеранок ЗСУ безкоштовно навчатимуть особливостям роботи в державних органах.
Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.
Зазначається, що мета навчання — сприяти професійному розвитку та підвищенню кваліфікації ветеранів, які прагнуть пов'язати професійну кар'єру з державною службою та місцевим самоврядуванням.
Учасники отримають відповідні знання, навички та компетентності для успішного зарахування у кадрові резерви, проходження конкурсів на посади, працевлаштування та подальшої роботи в органах державної влади.
Навчання організовує ГО "Школа врядування" та Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича.
Сертифікатна програма "Урядування в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення" погоджена Нацагентством з питань державної служби.
Подати заявку можна до 8 квітня включно. Детальніше про умови відбору дивіться тут.