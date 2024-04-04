У столиці ветеранів безкоштовно навчатимуть роботі в держорганах

У столиці ветеранів та ветеранок ЗСУ безкоштовно навчатимуть особливостям роботи в державних органах.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Зазначається, що мета навчання — сприяти професійному розвитку та підвищенню кваліфікації ветеранів, які прагнуть пов'язати професійну кар'єру з державною службою та місцевим самоврядуванням.

Учасники отримають відповідні знання, навички та компетентності для успішного зарахування у кадрові резерви, проходження конкурсів на посади, працевлаштування та подальшої роботи в органах державної влади.

Навчання організовує ГО "Школа врядування" та Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича.

Сертифікатна програма "Урядування в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення" погоджена Нацагентством з питань державної служби.

Подати заявку можна до 8 квітня включно. Детальніше про умови відбору дивіться тут.