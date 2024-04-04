Що відомо про Еміне Зекеряєву

У Еміне Зекеряєвої двоє неповнолітніх дітей дошкільного віку.

7 серпня 2023 року окупанти прийшли з обшуком до її сім'ї. У цей час дівчина була в гостях у батьків. Співробітники ФСБ забрали її додому, щоб почати обшук. Згодом кримську татарку сповістили, що вона є свідком у кримінальній справі громадянки України, яка нібито виїхала до Сирії. Після обшуку слідчі намагалися розблокувати телефон Зекеряєвої. Вона просила адвоката, але окупанти не дозволили зателефонувати йому.

Також після обшуку її та чоловіка відвезли до будівлі ФСБ у Сімферополі.

У вересні їй знову зателефонував невідомий та сказав, що був на обшуку у неї вдома. Чоловік вимагав, щоб Зекеряєва прийшла до окупаційного Слідкому в Джанкої для слідчих дій. Кримська татарка попросила надіслати їй повістку. За словами Курбедінова, анонім погрожував, що приїде і силоміць відвезе її до "Слідкому". За цим фактом адвокат надіслав запит до ФСБ, але йому відповіли, що "порушень не виявлено".

У січні 2022 року співробітники окупаційної поліції у Сімферополі склали на її чоловіка Асана Зекеряєва протокол за присутність біля будівлі "суду". Він відбув у спецпрем'ятнику 14 діб адміністративного арешту. Справи щодо "неінформування" також порушували проти чотирьох кримських татар: Рідвана Умерова, Айдера Кадирова, Айдера Аблякімова та Енвера Топчі.