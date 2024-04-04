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Під приводом інвестування вкрали 28 млн грн. У Дніпрі повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинного угруповання
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Під приводом інвестування вкрали 28 млн грн. У Дніпрі повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинного угруповання

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Афера на інвестиціях, кримінал, Дніпро
Затримання підозрюваний. Фото: прокуратура Дніпропетровської області

У Дніпрі повідомили про підозру п’ятьом учасникам угруповання, яке під приводом інвестування заволоділо 28 мільйонами гривень жителів. Про це повідомили в прокуратурі області.

За даними слідства, місцевий "кримінальний авторитет" створив злочинну організацію, до якої залучив керівника відділення банку, директора підприємства та двох знайомих.

Підозрювані пропонували потерпілим інвестувати гроші під великі відсотки у виробництво сільськогосподарської техніки аграрним підприємством. Гроші привласнювали.

Упродовж чотирьох років підозрювані заволоділи щонайменше 28 млн грн. Наразі їх затримали. Удома у фігурантів на території Дніпропетровської і Кіровоградської областей вилучили документацію, зброю, набої, елітні автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, печатки, грошові кошти у різній валюті. Вартість вилученого – понад 20 млн грн.

Підозрюваним обрали запобіжні заходи — тримання під вартою без визначення розміру застави.

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