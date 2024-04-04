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Тернополянина судитимуть за перевезення військовозобов’язаного через кордон
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Тернополянина судитимуть за перевезення військовозобов’язаного через кордон

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Тернополянина судитимуть за перевезення військовозобов’язаного через кордон
Тернополянина судитимуть за перевезення військовозобов’язаного через кордон. Суспільне Тернопіль

Тернополянина судитимуть за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаного через кордон. За цю послугу він отримав 7 200 доларів США. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька.

За її словами, чоловік отримав гроші від військовозобов’язаного за сприяння у виготовленні фіктивних документів та вивезення його в автомобілі через кордон у пункті пропуску з Молдовою.

"Правоохоронці задокументували одержання чоловіком грошей у Тернополі. Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт. Затриманому інкримінують 3 частину 332 статті Кримінального кодексу — незаконне переправлення осіб через державний кордон організованою групою або вчинені з корисливих мотивів. За це передбачене позбавлення волі до 9 років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна", — каже Леся Гурецька.

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