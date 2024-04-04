В одній із бухт тимчасово окупованого Севастополя кримські партизани зафіксували російський катер спеціального призначення проєкту 21980 "Грачонок".

Про це йдеться у повідомленні військово-патріотичного руху "Атеш".

Підпілля наголосило, що продовжує фіксувати переміщення суден Чорноморського флоту РФ.

"Цей катер призначений для боротьби з диверсійно-терористичними силами і засобами в акваторіях пунктів базування. Але якщо подивитися, як українські морські дрони спритно їх обходять, можна дійти висновку, що цей тип катера було розроблено з метою відмивання грошових коштів. І, напевно, головний конструктор проекту Речицький повинен буде відповісти на кілька запитань представникам компетентних органів", — зазначили в "Атеш".

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook