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Партизани зафіксували в одній з бухт Севастополя катер спеціального призначення ЧФ РФ
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Партизани зафіксували в одній з бухт Севастополя катер спеціального призначення ЧФ РФ

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партизани, катер "Грачонок", атеш
Катер "Грачонок" в бухті окупованого Севастополя . Фото: Telegram/ Атеш

В одній із бухт тимчасово окупованого Севастополя кримські партизани зафіксували російський катер спеціального призначення проєкту 21980 "Грачонок".

Про це йдеться у повідомленні військово-патріотичного руху "Атеш".

Підпілля наголосило, що продовжує фіксувати переміщення суден Чорноморського флоту РФ.

"Цей катер призначений для боротьби з диверсійно-терористичними силами і засобами в акваторіях пунктів базування. Але якщо подивитися, як українські морські дрони спритно їх обходять, можна дійти висновку, що цей тип катера було розроблено з метою відмивання грошових коштів. І, напевно, головний конструктор проекту Речицький повинен буде відповісти на кілька запитань представникам компетентних органів", — зазначили в "Атеш".

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