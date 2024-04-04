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Внаслідок пожежі у Мукачеві загинув чоловік
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Внаслідок пожежі у Мукачеві загинув чоловік

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Внаслідок пожежі у Мукачеві загинув чоловік
Внаслідок пожежі у Мукачеві загинув чоловік. Фото: ДСНС в Закарпатській області

Внаслідок пожежі у Мукачеві загинув чоловік 1963 року народження.

Про це інформують на сайті ДСНС в Закарпатській області.

За інформацією відомства, вранці 4 квітня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на другому поверсі багатоквартирного житлового будинку в Мукачеві.

У Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги зазначили, що внаслідок пожежі загинув 60-річний чоловік, який проживав на другому поверсі. Двох дітей — дівчинку 2023 року народження, та хлопчика 2019 року народження, медики "швидкої" у супроводі мами, транспортували до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні. Ще одну жінку, яка проживала по сусідству, після проведення кисневої терапії, доставили до Лікарні Святого Мартина. Також четверо людей від госпіталізації відмовилися.

Пожежу остаточно ліквідували близько 08:40. Причина та деталі пожежі встановлюють, додали у ДСНС.

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