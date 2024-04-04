На полях Одещини планують вирощувати бавовник, який використовується для виробництва пороху.

Про це 3 квітня повідомили в Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА.

У відомстві розповіли, що в Одеській області склалися "ідеальні природно-кліматичні умови" для посіву бавовнику. Оскільки бавовняну целюлозу використовують для виробництва пороху, її вирощування, не лише матиме економічний ефект, але й допоможе оборонному сектору.

За даними ООВА, для цього потрібно 10 тисяч тонн бавовняної целюлози. Щоб отримати такий обсяг сировини, необхідно мати площу посівів приблизно 30 тисяч гектарів.

"Якщо вдасться оперативно внести зміни у законодавство, то посівна кампанія розпочнеться в кінці квітня — на початку травня, і вже в цьому році Україна одержить перший врожай бавовни", — пояснили в ОВА.

З початку 2024 року комітет з питань аграрної та земельної політики проголосував та рекомендував до розгляду в парламенті законопроєкти, що дозволять зареєструвати права на сорти бавовнику, зокрема генетично модифіковані, протягом місяця після підписання закону. Наразі реєстрація не генетично модифікованого бавовнику займає 2—3 роки, а реєстрація ГМО бавовнику заборонена.

У департаменті підкреслили, що зміни в законодавстві також дадуть можливість захистити інтелектуальні права власників насіння та контролювати сорти.

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