Ужгородський ліцей №8 придбав два FPV-дрони для військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Facebook.

Гроші на безпілотники для військових 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади зібрали учні Ужгородського ліцею №8. Зібрану суму витратили на купівлю FPV-дронів. Техніку сьогодні, 4 квітня, передали представникам Ужгородського ТЦК та СП, щоб ті відправили захисникам на фронт.

"У нас був благодійний концерт в школі. Беата Банго приходила до нас з візитом, зі своїми піснями, а також вона співала різні кавери на українські популярні пісні. Ми зібрали на цьому заході 25 тисяч гривень. Ми закупили 2 дрони, але для їхньої комплектації нам не вистачало ще 6 тисяч, тому ми вирішили продовжити цей збір і довести його до кінця. Зробили оголошення і за два уроки ми вже зібрали 13 тисяч гривень, а потім, здається, і більше — до 15 тисяч, тому ми укомплектували дрони, замовили їх", — розповіла Ангеліна Дністрян.

FPV-дрони для військових 128-ї Закарпатської бригади. Суспільне Ужгород

"Наприкінці березня в актовій залі ліцею відбувся благодійний концерт випускниці Беати Банго "На підтримку ЗСУ". Учнівський, батьківський та педагогічний колективи ліцею активно долучилися до збору грошей. За них і закупили дрони", — додала директорка закладу Лариса Мигалина.

Під час зустрічі із школярами представники Ужгородського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки розповіли учням про використання дронів на фронті, а також показали, як керувати безпілотниками.

"Ми вирішили ініціювати такий ось рух – збір дронів, чим можна допомагати тим хлопцям, котрі служать на фронті. ТЦК вже кілька дронів передали на фронт. Ми самостійно також збираємо їх. Я займаюся інженерною частиною, збираю, а Кирил займається програмуванням та налаштуванням дронів, а також тестовими запусками. Школа зібрала певні кошти на благодійному концерті та звернулася до ТЦК з питанням, чим вони можуть допомогти та чим вони можуть бути корисні. Я запропонував купити два FPV-дрони й надіслати їх на фронт, таким чином вони погодилися, їм ця ініціатива сподобалася. Далі події розвивалися. Я кажу: "А чому тільки одна школа? Давайте залучимо інші школи". Засоби, які ми отримали, ми передамо далі в 128 бригаду й ці хлопці будуть знищувати цілі", — розповів представник Ужгородського РТЦК та СП Сергій Ярошенко.

Ужгородський ліцей №8 придбав два FPV-дрони для військових 128-ї Закарпатської бригади. Фото: Ужгородська міська рада/Facebook

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