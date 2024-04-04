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У Львові водій збив 12-річного хлопчика на самокаті
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У Львові водій збив 12-річного хлопчика на самокаті

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ДТП з самокатом
Водій авто збив хлопчика на самокаті на вулиці Стрийській у Львові. Пресслужба поліції Львівської області

У Львові на вулиці Стрийській водій авто збив хлопчика, який катався на самокаті. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини, аварія трапилась 3 квітня, близько 15:45. Тоді 29-річний водій авто "Volkswagen Jetta" збив хлопчика, який їхав на самокаті. У результаті дитина отримала травми. Хлопчика доправили у лікарню.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Якщо провину водія встановлять, йому загрожує обмеження волі на строк до трьох років, а також позбавлення водійських прав на аналогічний термін. Наразі слідчі встановлюють обставини, за яких трапилась ДТП.

За тиждень, з 28 березня, це вже третя аварія за участі дітей на самокаті. Унаслідок цього загалом троє дітей отримали травми, 11-річна дівчинка загинула.

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