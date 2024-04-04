3 952 заявки через державну програму "єВідновлення" подали жителі Чернігівщини за рік роботи цієї програми. Це заявки на компенсацію за пошкоджене від воєнних дій житла.

Про це розповів виконувач обов’язків начальника управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергій Куреня на брифінгу 4 квітня.

За його словами, компенсацію вже нарахували за 2 000 заявок, які повністю розглянуті, а люди отримали свої кошти й розпочали ремонт.

Також жителі Чернігівщини почали отримувати компенсацію для капітального ремонту з обмеженням у 500 000 гривень.

"Вже є 113 заявників, які отримали першу частину цієї суми, проводять ремонтні роботи, а після верифікації цих робіт отримають кошти на їх завершення".

На відшкодування за повністю знищене житло на Чернігівщині подали 706 заяв, за якими вже сформували 245 сертифікатів на майже 351 мільйон гривень. Частину з яких, за словами Курені, жителі області вже реалізували.

"За результатами нашого моніторингу, в області вже придбали 77 об'єктів нерухомості за житлові сертифікати на 116 мільйонів гривень".

На компенсацію коштів на відбудову зруйнованого житла подали 113 заявок, каже Куреня. По восьми з них вже сформували грошову компенсацію на загальну суму у 18,5 мільйонів гривень. Ці гроші можна використати на нове будівництво на місці зруйнованого.

Нагадаємо, з травня 2023 року стартувала державна програма "єВідновлення", за якою українці, чиє житло постраждало через бойові дії, можуть отримати кошти на ремонт домівки. Для цього необхідно повідомити про пошкоджене майно в застосунку "Дія" і подати заяву про отримання фінансової допомоги.

1 серпня 2023 року стартувала друга черга програми "єВідновлення", в рамках якої відшкодовуватимуть кошти власникам зруйнованого внаслідок бойових дій житла. Перша черга стосувалася відшкодування за ремонт пошкоджених осель.

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