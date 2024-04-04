НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"єВідновлення" на Чернігівщині: скільки заявок подали за рік роботи програми та які суми люди отримали від держави
єВідновленняГРОШІВторгнення Росії в УкраїнуДОПОМОГАРегіони

"єВідновлення" на Чернігівщині: скільки заявок подали за рік роботи програми та які суми люди отримали від держави

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
єВідновлення на Чернігівщині: заявки та гроші
"єВідновлення" у Чернігові. Суспільне Чернігів

3 952 заявки через державну програму "єВідновлення" подали жителі Чернігівщини за рік роботи цієї програми. Це заявки на компенсацію за пошкоджене від воєнних дій житла.

Про це розповів виконувач обов’язків начальника управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергій Куреня на брифінгу 4 квітня.

За його словами, компенсацію вже нарахували за 2 000 заявок, які повністю розглянуті, а люди отримали свої кошти й розпочали ремонт.

Також жителі Чернігівщини почали отримувати компенсацію для капітального ремонту з обмеженням у 500 000 гривень.

"Вже є 113 заявників, які отримали першу частину цієї суми, проводять ремонтні роботи, а після верифікації цих робіт отримають кошти на їх завершення".

На відшкодування за повністю знищене житло на Чернігівщині подали 706 заяв, за якими вже сформували 245 сертифікатів на майже 351 мільйон гривень. Частину з яких, за словами Курені, жителі області вже реалізували.

"За результатами нашого моніторингу, в області вже придбали 77 об'єктів нерухомості за житлові сертифікати на 116 мільйонів гривень".

На компенсацію коштів на відбудову зруйнованого житла подали 113 заявок, каже Куреня. По восьми з них вже сформували грошову компенсацію на загальну суму у 18,5 мільйонів гривень. Ці гроші можна використати на нове будівництво на місці зруйнованого.

Нагадаємо, з травня 2023 року стартувала державна програма "єВідновлення", за якою українці, чиє житло постраждало через бойові дії, можуть отримати кошти на ремонт домівки. Для цього необхідно повідомити про пошкоджене майно в застосунку "Дія" і подати заяву про отримання фінансової допомоги.

1 серпня 2023 року стартувала друга черга програми "єВідновлення", в рамках якої відшкодовуватимуть кошти власникам зруйнованого внаслідок бойових дій житла. Перша черга стосувалася відшкодування за ремонт пошкоджених осель.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Будинок на Добровольського в Одесі
Власники квартир у багатоповерхівці в Одесі, в яку влучив російський дрон, отримають сертифікати на житло
Херсонщина, відбудова будинків
На деокупованій Херсонщині відбудували понад 3200 об’єкти, які були пошкоджені або знищені російською армією — ОВА
Херсонщина, гроші, єВідновлення
За тиждень на Херсонщині 50 родин отримали понад 5,5 млн гривень у рамках програми "єВідновлення"
Родина Компаніченків
Родина із села Блиставиці оселилася в новому будинку завдяки "єВідновлення"
На початок