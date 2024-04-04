Речник ВМС ЗСУ відреагував на заяву щодо появи нових кораблів ЧФ РФ у Криму

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук прокоментував заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який анонсував появу нових російських кораблів проєкту "Каракурт" в окупованому Криму.

Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, які наразі "нові" кораблі є у росіян та в якому вони стані.

"Циклон" (3 роки як добудований, фактично не закінчив випробування, використовується в якості ППО у Севастополі);

"Аскольд" (фактично знищено у Керчі на заводі Залів);

"Амур" (проходить випробування без виходів у море, Новоросійськ);

"Туча" (проходить випробування без виходів у море, Новоросійськ);

"Тайфун" (будують у Зеленодольську, Татарстан, потім внутрішніми водами спускають до Керчі, де його добудувати мають. Аскольда вже "добудували").

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