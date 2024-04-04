За 2 км від кордону з Росією на Чернігівщині поліцейські евакуювали пенсіонерку

На Чернігівщині, з прикордонного села Луб’яне Семенівської громади, за два кілометри від кордону з Росією поліцейські евакуювали пенсіонерку.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй-сторінці у Facebook.

"Я терпіла до останнього, аж поки почало прилітати в кінець городу. Та й по моїй вулиці хати побиті уламками. Зрозуміла, що так скоро і мою хату знесе, разом зі мною. Дуже страшно. Ось і наважилася виїздити. Дуже вдячна поліцейським і міській раді за допомогу, – сказала Надія Романівна.

Евакуація речей пенсіонерки з прикордонного села Чернігівщини за 2 км від Росії. Поліція Чернігівської області

Поліцейські завантажують речі Надії Романівни до машини. Поліція Чернігівської області

За словами дільничого офіцера Семенівської громади Віталія Будника, їх відділ постійно працює з жителями Луб’яного та інших сіл, які розташовані найближче до кордону.

"Всіляко переконуємо громадян виїздити у безпечні місця та активно допомагаємо їм у цьому. У нас повне взаєморозуміння і чітка взаємодія з місцевою владою, тож спільно вирішуємо всі організаційні питання щодо евакуації та житла у безпечнішому місці".

Віталій Будник, дільничний офіцер у Семенівській громаді на Чернігівщині. Поліція Чернігівської області

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