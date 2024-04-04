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Погода дозволяє. На Дніпропетровщині висадили понад 3 млн саджанців сосни, дубу та клену
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Погода дозволяє. На Дніпропетровщині висадили понад 3 млн саджанців сосни, дубу та клену

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Висаджування лісів, Дніпропетровщина
На Дніпропетровщині висадили понад 3 мільйони саджанців сосни, дубу та клену. Східний лісовий фронт/Facebook

На Дніпропетровщині в рамках весняної лісокультурної кампанії висадили понад 3 мільйони саджанців сосни, дубу та клену. Про це повідомили в Східному лісовому офісі ДП "Ліси України".

Загальна площа висадження перевищує 380 гектарів.

Серед підпорядкованих Східному лісовому офісу філій найбільшу територію наразі засадили лісівники Петриківської та Новомосковської — по 140 гектарів кожна.

"Також проведено доповнення лісових культур, створених у попередні роки, на площі 114 га. Там висаджено 336 тисяч сіянців", — сказано в повідомленні.

Весняна лісокультурна кампанія продовжується. Завдячуючи сталій теплій погоді висадження може завершитися раніше, ніж планували.

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