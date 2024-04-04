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Організував у Херсоні надання меддопомоги військовим РФ. "Керівника" окупаційної лікарні МВС судитимуть за пособництво
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Організував у Херсоні надання меддопомоги військовим РФ. "Керівника" окупаційної лікарні МВС судитимуть за пособництво

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За пособництво РФ судитимуть жителя Херсона, який організував надання медичної допомоги військовим РФ в окупованому ними місті.

Про це в Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Він обійняв посаду "виконувача обов'язків головлікаря" окупаційної лікарні МВС і усіляко допомагав окупаційній владі: зареєстрував медзаклад за російським законодавством, набирав співробітників на роботу та платив їм зарплату у рублях, йдеться в повідомленні.

Також чоловік в "очолюваному" ним медичному закладі організував шпиталь для військових РФ. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в прокуратурі.

Раніше в СБУ повідомили, що оголосили підозру за кількома статтями ще 26 псевдоправоохоронцям "відділку міністерства внутрішніх справ РФ "Каховський". Шестеро з них обійняли "керівні посади", інші — працюють у підрозділах карного слідства на ТОТ Херсонщини.

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