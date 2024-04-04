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У Рівному перевіряють газові мережі в житлових будинках: що виявили
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У Рівному перевіряють газові мережі в житлових будинках: що виявили

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У Рівному перевіряють стан внутрішньобудинкових газових мереж. Ці роботи почали в березні. Станом на 4 квітня перевірили 23 багатоповерхівки та виявили 38 витоків газу.

Про це на онлайн-брифінгу в ОДА розповів начальник відділу технічного обслуговування Рівненської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" Роман Кутира.

"Роботи почали проводити з березня. Зараз тільки в Рівному, але надалі будемо обслуговувати й інші міста області. Провели обслуговування у 23 будинках. Стан мереж — незадовільний. Знайшли 38 витоків газу. Це знак того, що обслуговування не проводилося понад вісім років", — зазначив він.

За обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж рівняни сплачують з початку 2024 року. Ця послуга, зокрема, передбачає огляд газопроводів та перевірку на герметичність.

"Минулого року міністерство енергетики та НКРЕКП врегулювали окремі питання щодо технічного обслуговування у багатоквартирних будинках. Відтак, мережі, які знаходяться у квартирі, а саме газові труби та обладнання — власність мешканців квартири. Все, що знаходиться поза квартирою, трубопроводи по фасаду будинку, на сходових клітинках — відповідальність ОСББ", — зазначив Роман Кутира.

Він також додав, що, згідно з постановою НКРЕКП, всі члени ОСББ, які до цього часу не мали договорів на технічне обслуговування або не подали заявку на приєднання до колективного договору, автоматично приєднуються до типового договору на обслуговування з оператором ГРМ.

"Він складає річний графік на обслуговування будинків, повідомляє споживачів про дату та час проведення робіт та виконує їх", — додав він.

Зі слів Романа Кутири, на вартість послуги впливає протяжність газопроводів, кількість квартир, запірних пристроїв у будинку і загальний стан мережі. Оплату за технічне обслуговування будуть нараховувати раз на три або п'ять років:

"Це залежить від року експлуатації будинку. Якщо більше 25 років, то платіжка буде надходити раз на три роки й обслуговування відбуватиметься відповідно. Якщо до 25 років — обслуговування буде проводитися раз на п'ять років".

Роман Кутира також пояснив, що під час техобслуговування здійснюють такі планово-попереджувальні роботи:

  • планове випробування на щільність;
  • технічне обслуговування запірних пристроїв;
  • випробування на герметичність з'єднань;
  • усунення наявних витоків газу.

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