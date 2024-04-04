У Житомирі судитимуть трьох спільників злочинного угруповання, серед яких — двоє жителі Київської та один Житомирської областей — за шахрайські дії: продаж неіснуючих автомобілів для ЗСУ.

Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, обвинувальний акт до суду скерував прокурор Житомирської обласної прокуратури після завершення досудового розслідування у цій справі.

"Угруповання шахраїв у складі житомирянина та ще одного чоловіка організувала раніше судима жителька Київщини. Об’єктами своїх незаконних оборудок спільники обирали військовослужбовців, які мали потребу в автомобілях для фронту. Зв’язувалися з ними та обіцяли пригнати з-за кордону "бюджетні" авто за умови часткової оплати. Запевняли захисників, що розуміють нагальність транспорту на передовій та обіцяли швидку доставку. У такий шахрайський спосіб одержали від двох потерпілих по 5 тисяч доларів США і відразу припинили з ними спілкування, бо автівки привозити їм не збиралися", — сказала Тетяна Гоша.

Також цих трьох спільників обвинувачують у причетності до організації схеми для ухиляння від мобілізації військовозобов’язаних чоловіків. Зокрема, вони обіцяли "організувати" відмітки у військових квитках про непридатність до служби у ЗСУ, а відтак і безперешкодний перетин кордону.

Раніше Суспільне повідомляло, що трьом співучасникам цього злочинного угруповання оголосили підозри за фактом заволодіння чужим майном ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України та організації протиправної "схеми" для "ухилянтів" і обрали запобіжні заходи.

Загалом на шахрайському бізнесі обвинувачені збагатилися на суму понад 365 тисяч гривень.

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