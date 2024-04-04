Справи Майдану: судитимуть ексзаступника командира кримського "Беркута"

Ексзаступника командира кримського "Беркута" обвинувачують в організації застосування сили проти активістів Майдану в лютому 2014 року.

Про це 4 квітня повідомляє ДБР та Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що експравоохоронець 18 лютого 2014 року організував незаконне злочинне перешкоджання проведенню зборів та мітингів у Маріїнському парку Києва.

Його підлеглі застосували до мітингувальників надмірну фізичну силу та спецзасоби, через що 117 учасників акції отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Обвинувальний вирок вже скерували до суду. Чоловіку інкримінують незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, а також нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 121 КК України).

Зазначається, що з 2014 року чоловік переховується на тимчасово окупованій території України — в Криму. Тому досудове розслідування здійснювалось у спеціальному порядку.

Також суд обрав стосовно колишнього "беркутівця" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.