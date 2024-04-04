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Боєць з Івано-Франківщини Ігор Козьменко отримав "Золотий хрест" від головнокомандувача ЗСУ
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Боєць з Івано-Франківщини Ігор Козьменко отримав "Золотий хрест" від головнокомандувача ЗСУ

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Боєць з Івано-Франківщини Ігор Козьменко отримав "Золотий хрест"
Бійця Ігоря Козьменка з Івано-Франківщини нагородили "Золотим Хрестом". Фото: Facebook/Печеніжинська територіальна громада

Військовослужбовець Ігор Козьменко із селища Печеніжин, що на Івано-Франківщині, за мужність та бойові заслуги отримав нагрудний знак "Золотий хрест". Наказ про нагороду головнокомандувач Збройних сил України підписав 25 грудня 2023 року.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Печеніжинської громади.

Ігор Козьменко з 2014 року брав участь в АТО/ООС.

"Бойовий шлях продовжив під час повномасштабного вторгнення. З перших днів війни мужньо протистоїть ворогам, виконуючи бойові завдання на найгарячіших напрямках", — йдеться у дописі.

Що відомо про відзнаку "Золотий хрест"

Нагрудним знаком "Золотий хрест" нагороджуються рядові та сержанти Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування та вартової служби у повсякденній діяльності.

Цю нагороду, як правило, отримують військові, яких раніше відзначали нагрудним знаком "Сталевий хрест" або у разі здійснення бійцем визначного вчинку.

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