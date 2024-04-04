Інспектори Державної екологічної інспекції Південного округу обстежили територію у Шевченківському районі міста Запоріжжя та зафіксували несанкціоноване сміттєзвалище.

Про це сьогодні, 4 квітня, повідомили в Державній екологічній інспекції Південного округу.

Виявлене несанкціоноване сміттєзвалище у Запоріжжя. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

"Співробітники Інспекції зафіксовали місце розміщення сміття загальною площею понад 1000 кв. м", — йдеться в повідомленні.

Екоінспектори скерували до Запорізької міської ради вимогу привезти до належного стану територію несанкціонованого звалища до 5 травня.

Несанкціоноване сміттєзвалище, виявленене у Запоріжжі. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

У повідомленні екоінспекції зазначають, що інформація про несанкціоноване сміттєзвалище надійшла від громадян через "гарячу лінію".

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