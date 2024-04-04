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Фотопастки для порушників. У Коломийській громаді на Франківщині боротимуться із засміченням прибережної зони
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Фотопастки для порушників. У Коломийській громаді на Франківщині боротимуться із засміченням прибережної зони

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Стихійне сміттєзвалище, порушники, прибережна зона, Івано-Франківщина
На дамбі біля Стрітенського моста у Воскресинцях встановлять фотопастки для людей, які викидають сміття. Фото: Facebook/Коломийська міська рада

На дамбі поблизу Стрітенського моста у селі Воскресинці Коломийської громади, що на Івано-Франківщині, встановлять фотопастки. Так працівники муніципальної інспекції відстежуватимуть порушників, які засмічують прибережну зону й створюють стихійні сміттєзвалища.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Коломийської міської ради.

Як йдеться у дописі, у Воскресинцях кілька разів за місяць фіксували стихійні смітники.

"Два тижні тому завдяки небайдужим жителям громади, які звернулися на цілодобову гарячу лінію міської ради, вдалося покарати чергового порушника. А днями тут знову хтось викинув будівельні відходи. На жаль, серед нас є безвідповідальні люди, які залишають сміття у лісах та на березі водойм і не вважають за потрібне укласти договір на вивезення твердих побутових відходів", — пишуть на сторінці міськради.

Аби порушники не мали змоги й надалі безкарно засмічувати прибережну зону, поблизу місць, де люди утворюють стихійні сміттєзвалища, встановлять фотопастки.

Штраф за викидання сміття у невстановленому місці складає від 340 до 1360 гривень. За засмічення прибережної смуги — від 850 до 1700 гривень.

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