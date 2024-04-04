Обіцяли працевлаштувати у Швеції: столичні правоохоронці викрили групу шахраїв

Київська міська прокуратура повідомила про підозру організаторці та двом учасникам злочинної групи. Їх підозрюють у тому, що вони ошукали щонайменше 40 людей, привласнивші їхні гроші.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що організувала шахрайську схему з працевлаштування за кордоном 40–річна уродженка Івано-Франківської області. Вона діяла разом з двома спільниками-киянами. Підозрювані у соцмережах, месенджерах та на сайтах пошуку роботи публікували оголошення, в яких пропонували українцям працевлаштування у Швеції.

Фігуранти "консультували" зацікавлених у працевлаштуванні за кордоном, розповідали їм про вакансії, умови роботи та проживання, пояснювали процедуру отримання документів. Все це мало переконати потенційних жертв шахрайства у тому, що вакансії цілком реальні та їх справді можуть працевлаштувати у Швеції.

"За надання таких "консультативних" послуг, які жодним чином не гарантували працевлаштування, зловмисники брали оплату від 1800 грн до 3000 грн в Україні та 250-350 євро вже у Швеції", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що потерпілих на вокзалі Стокгольма зустрічала організаторка шахрайства. Після того, як у Швеції вона отримувала другу частину коштів — переставала виходити на зв'язок. За такою схемою підозрювані ошукали щонайменше 40 громадян, отримавши від них 600 тис. гривень.

Наразі двох киян затримали. Чоловіку обрали запобіжний захід — тримання під вартою, а його спільниці — цілодобовий домашній арешт. Організаторці оголосили підозру заочно. Правоохоронці встановлюють її місцезнаходження, можливих спільників та розшукують усіх потерпілих.

За ч.4, ч.5 ст.190 Кримінального кодексу України фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Що відомо про розслідування випадків шахрайства у Києві та області

У столиці шахраї найчастіше "працюють" під виглядом соціальних працівників чи представників благодійних фондів. Переважно, жертвами обирають пенсіонерів та самотніх людей.

Також аферисти створюють фішингові сайти, які за інтерфейсом нагадують сайти для оформлення соціальних виплат, зокрема єПідтримки, допомоги від ЄС, різних програм благодійних фондів.

Правоохоронці викрили інтернет-шахрая, який брав передплату за неіснуючі автозапчастини. Коли клієнти перераховували аванс, "продавець" переставав виходити на зв'язок.

Ще поліція затримала 20-річного продавця з сайту оголошень, який не відправляв сплачений товар та не повертав за нього гроші. Також у столиці викрили організацію, яка займалась шахрайством під виглядом інвестування у криптовалюту.

У Києві детективи БЕБ припинили роботу пунктів обміну валют, які працювали за ліцензією іншої фірми і продавали фальшиві долари. Викрити незаконну діяльність допоміг громадянин, який став жертвою шахрайської схеми.