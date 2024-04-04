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350 тис. споживачів залишились без світла на Харківщині внаслідок атаки РФ: відключення електрики у Харкові подовжили
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350 тис. споживачів залишились без світла на Харківщині внаслідок атаки РФ: відключення електрики у Харкові подовжили

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Комунальники лагодять інфраструктуру після російських ударів безпілотниками по Харкові,
Комунальники лагодять інфраструктуру після російських ударів безпілотниками по Харкові, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

У Харкові подовжили періоди відключень електрики через пошкодження внаслідок атаки РФ безпілотниками 4 квітня.

Про це Суспільне Харків розповів речник "Харківобленерго" Володимир Скічко.

"У нас були графіки розроблені на чотири години, вони будуть на понад чотири години. На скільки — дивитимемось по ситуації", — зазначив Скічко.

"У Харкові та районах області відключено близько 350 тисяч споживачів", — повідомила пресслужба Міненерго у Facebook.

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, пошкоджень зазнали цивільні й промислові підприємства, критична й енергетична інфраструктура.

"Внаслідок цього в нас збільшилися терміни відключення людей по Харкову, оскільки дефіцит електроенергії, який поступає на місто, зріс майже на 100 МВт", — сказав Синєгубов.

Графіки відключення електроенергії, які раніше опублікували в обленерго, можете переглянути за посиланням.

Що відомо про удари по Харківщині "Шахедами" вночі 4 квітня

Росія вночі 4 квітня атакувала Харківщину близько 20 "Шахедами": перші вибухи пролунали о 01:03, повторний — о 01:50. Зафіксували близько 12 влучань по місту, шість — в області.

Під час другої хвилі ударів по Харкову загинули троє рятувальників, які приїхали на місце перших влучань у Новобаварському районі. Також загинула 68-річна жителька 14-поверхового будинку, верхні поверхи якого пошкоджені після російського удару.

За останніми даними керівника ОВА Синєгубова, поранені щонайменше 12 людей, серед них — медсестра, поліцейський і рятувальник.

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