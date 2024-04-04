У Житомирі на зупинці знайшли тіло 42-річного чоловіка

4 квітня у Житомирі на зупинці громадського транспорту на вулиці Небесної Сотні знайшли тіло чоловіка. Поліція розслідує обставини смерті житомирянина.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик.

За її словами, 4 квітня близько 7:15 ранку до поліції надійшло повідомлення, що на зупинці громадського транспорту лежить чоловік, який не рухається.

"На місці події працювали поліцейські з Житомирського райуправління та медики швидкої допомоги. Лікарі підтвердили, що чоловік помер. Правоохоронці встановили, що це був 42-річний житель Житомира", — повідомила Вікторія Дубовик.

Зі слів речниці поліції, попередньо немає ознак насильницької смерті. Тіло направили на медичну експертизу, щоб встановити причину смерті.

На місці працює поліція, Житомир, 4 квітня 2024 рік. Фото: Головного управління Національної поліції в Житомирській області

Раніше Суспільне повідомляло, що 15 лютого у Бердичеві на зупинці громадського транспорту поблизу центрального ринку знайшли тіло чоловіка зі слідами травмування.

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