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Володимир Азізов та Віктор Ігнатенко. Дніпропетровщина втратила на війні двох бійців
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Володимир Азізов та Віктор Ігнатенко. Дніпропетровщина втратила на війні двох бійців

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Свічка, похорон, загиблі бійці
Свічка пам'яті. Фото ілюстративне, pexels

Дніпропетровщина втратила двох бійців.

16 березня у Мюнхені, перебуваючи на тривалому лікуванні після тяжкого поранення, помер старший солдат Володимир Азізов з Кам'янського, повідомив міський голова Андрій Білоусов.

Володимир Азізов
Володимир Азізов. Фото: телеграм-канал Андрія Білоусова

Поранення боєць отримав у липні 2022 року в бою поблизу селища Покровське на Донеччині. Йому було 60 років.

Володимир Азізов народився 20 лютого 1964 року. Упродовж 1982-1984 років проходив строкову військову службу. У 1999 році закінчив Донецьку середню школу міліції. З 1993 по 2002 роки працював на різних посадах в УМВС України Дніпропетровської області. Наприкінці квітня 2022 року став захист України.

Без батька залишився син. Попрощаються з бійцем 4 квітня.

Віктор Ігнатенко
Віктор Ігнатенко. Фото: Зеленодольська ОТГ

1 квітня 2024 року в Пологівському районі Запорізької області в бою загинув Віктор Ігнатенко з Зеленодольська, йдеться в повідомленні громади.

Ігнатенко служив кулеметником 3-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Йому було 47 років.

Про дату і час поховання воїна повідомлять згодом.

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