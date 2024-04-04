У Фастові обмежать водопостачання: графік по районах

Протягом квітня в Фастові на Київщині частково обмежуватимуть водопостачання через аварійний ремонт.

Про це повідомляє Фастівська міська рада.

5 квітня з 08:00 на дві доби обмежать водопостачання мікрорайону Завокзалля.

Згодом "Фастівводоканал" зазначив, що для підготовчих робот тимчасово припинять водопостачання мікрорайону із 11:00 до 18:00 протягом 4 квітня.

5 квітня з 08:00 до 20:00 буде обмежено водопостачання мікрорайону Казнівка, Фастів-ІІ, вул.Білоцерківська та вул. Героїв України.

Зазначається, що це пов'язано із аварійно-ремонтними роботами, підготовка до яких була довготривалою через складність аварії.

16 квітня та 30 квітня протягом доби буде припинено водопостачання по Фастову. Міська рада рекомендує 17 квітня та 1 травня використовувати воду лише для господарсько-побутових потреб.

"Обмеження водопостачання відбудеться у зв'язку з щорічними плановими заходам з проведення дезінфекції мереж водопостачання та резервуарів питної води", — йдеться в повідомленні.