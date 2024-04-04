Науковці Національного природного парку "Дністровський каньйон" на Тернопільщині з'ясували, звідки до нас на зимівлю цьогоріч прилітали лебеді. Також стало відомо, чому деякі групи цих птахів небоязкі, наближаються до людей.

Про це повідомляють на сторінці парку в соцмережі.

Лебідь шипун з угорським кільцем. Фото: П. Площанський

Один птах із маже пів сотні, що трималися берега Дністра в районі нижнього парку в Заліщиках, був окільцьований в угорському місті Komarom-Esztergom, що на межі з Чехією.

Лебідь-шипун з угорським кільцем у Заліщиках. Фото: Т. Микитюк

"Про це ми дізнались, отримавши відповідь з Українського центру кільцювання на наш запит з повідомленням номера кільця. Цього лебедя закільцювали у лютому 2017 року, коли йому було вже більше двох років. Ще кілька разів до 18 лютого 2017 року його відстежували за місцем кільцювання, після цього ніякої інформації про переміщення лебедя не було. Наше повідомлення було першим з моменту кільцювання птаха", — йдеться у повідомленні.

Лебеді в небі над Дністровським каньйоном. Фото: Т. Микитюк

Тернопільські науковці теж окільцювали п’ять птахів із тієї зимової групи.

"Може колись отримаємо звістку про їхні мандрівки світом. Хоча надія невелика, бо за статистикою зі ста окільцьованих птахів зворотня інформація буває лише про трьох-чотирьох. Сучасні цифрові технології дають фантастичні можливості дослідження міграцій птахів. Чимало нового вчені дізнались, використовуючи мікро-GPS-трекери, які прикріплюють до тіла птаха і дають можливість відслідковувати переміщення в режимі реального часу. Часто інформація про перебування птахів доступна на різних ресурсах on-line".

Науковці з Тернопільщини окільцьовують лебедів. Фото: Т. Микитюк

Попередніми роками, зокрема, один птах із групи з двохсот лебедів, що зимували 2017 року на Дністрі поблизу села Вільховець, був окільцьований на річці Вісла у центрі польського Кракова. Цей факт пояснив, чому деякі групи лебедів не бояться людей.

"Вони беруть корм ледь не з рук. Це птахи, які гніздуються на водоймах Європи, часто у межах великих міст. Там вони звикають до присутності людей, як і інші птахи, що живуть в урбанізованому середовищі".

Лебідь-шипун біля села ВІльховець на Дністрі. Фото: О.Вікирчак

У 2015 році до парку "Дністровський каньйон" надійшла інформація під польських учених, що один із лелек з таким приладом чомусь надовго зупинився біля села Дзвиняч.

"На цьому місці ми знайшли мертвого птаха, що, найімовірніше, загинув від контакту з повітряними лініям електропередач. Цей факт засвідчив, що вже на початку серпня у наших краях перебувають пролітні зграї білих лелек з півночі Європи".

Нагадаємо, цьогоріч узимку на Івачівському ставі, що в Тернопільському районі, через посилення морозів до криги примерзли семеро лебедів.