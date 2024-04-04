НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Науковці з Тернопільщини з'ясували, звідки до нас на зимівлю прилітали лебеді
ЕКОЛОГІЯдовкілляРегіони

Науковці з Тернопільщини з'ясували, звідки до нас на зимівлю прилітали лебеді

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Кільцювання лебедів у 2024 році на Тернопільщині
Кільцювання лебедів у 2024 році. Фото Т. Микитюк

Науковці Національного природного парку "Дністровський каньйон" на Тернопільщині з'ясували, звідки до нас на зимівлю цьогоріч прилітали лебеді. Також стало відомо, чому деякі групи цих птахів небоязкі, наближаються до людей.

Про це повідомляють на сторінці парку в соцмережі.

Лебідь шипун з угорським кільцем на Дністрі
Лебідь шипун з угорським кільцем. Фото: П. Площанський

Один птах із маже пів сотні, що трималися берега Дністра в районі нижнього парку в Заліщиках, був окільцьований в угорському місті Komarom-Esztergom, що на межі з Чехією.

Лебідь-шипун з угорським кільцем у Заліщиках на Тернопільщині
Лебідь-шипун з угорським кільцем у Заліщиках. Фото: Т. Микитюк

"Про це ми дізнались, отримавши відповідь з Українського центру кільцювання на наш запит з повідомленням номера кільця. Цього лебедя закільцювали у лютому 2017 року, коли йому було вже більше двох років. Ще кілька разів до 18 лютого 2017 року його відстежували за місцем кільцювання, після цього ніякої інформації про переміщення лебедя не було. Наше повідомлення було першим з моменту кільцювання птаха", — йдеться у повідомленні.

Лебеді в небі над Дністровським каньйоном на Тернопільщині
Лебеді в небі над Дністровським каньйоном. Фото: Т. Микитюк

Тернопільські науковці теж окільцювали п’ять птахів із тієї зимової групи.

"Може колись отримаємо звістку про їхні мандрівки світом. Хоча надія невелика, бо за статистикою зі ста окільцьованих птахів зворотня інформація буває лише про трьох-чотирьох. Сучасні цифрові технології дають фантастичні можливості дослідження міграцій птахів. Чимало нового вчені дізнались, використовуючи мікро-GPS-трекери, які прикріплюють до тіла птаха і дають можливість відслідковувати переміщення в режимі реального часу. Часто інформація про перебування птахів доступна на різних ресурсах on-line".

Науковці з Тернопільщини окільцьовують лебедів у 2024 році
Науковці з Тернопільщини окільцьовують лебедів. Фото: Т. Микитюк

Попередніми роками, зокрема, один птах із групи з двохсот лебедів, що зимували 2017 року на Дністрі поблизу села Вільховець, був окільцьований на річці Вісла у центрі польського Кракова. Цей факт пояснив, чому деякі групи лебедів не бояться людей.

"Вони беруть корм ледь не з рук. Це птахи, які гніздуються на водоймах Європи, часто у межах великих міст. Там вони звикають до присутності людей, як і інші птахи, що живуть в урбанізованому середовищі".

Лебідь-шипун біля села ВІльховець на Дністрі 2017.01.06
Лебідь-шипун біля села ВІльховець на Дністрі. Фото: О.Вікирчак

У 2015 році до парку "Дністровський каньйон" надійшла інформація під польських учених, що один із лелек з таким приладом чомусь надовго зупинився біля села Дзвиняч.

"На цьому місці ми знайшли мертвого птаха, що, найімовірніше, загинув від контакту з повітряними лініям електропередач. Цей факт засвідчив, що вже на початку серпня у наших краях перебувають пролітні зграї білих лелек з півночі Європи".

Нагадаємо, цьогоріч узимку на Івачівському ставі, що в Тернопільському районі, через посилення морозів до криги примерзли семеро лебедів.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Огірки, розсада, городниця
"Краще у горщиках вирощувати розсадою огірки, ніж садити їх одразу у ґрунт", — городниця з Житомира Тетяна Ліневич
Місце, де зливали відходи на околиці Сновська на Чернігівщині, квітень 2024 року
Вивозили трактором відходи та зливали у поле на околицях Сновська: на Чернігівщині викрили забруднення земель
У Запоріжжі виявили загиблу рибу, ймовірно, через забруднення Дніпра після обстрілу РФ
У Запоріжжі виявили снулу рибу: ймовірна причина — забруднення Дніпра нафтопродуктами після обстрілу РФ 22 березня
Озеленення Ірпеня: у парках міста висадять півтори тисячі квітів, подарованих меценатами
Повоєнне озеленення: у парках Ірпеня висаджують рослини, подаровані меценатами
На початок