У Сумському районі в пожежі загинула людина

4 квітня 01:00 в приватному домоволодінні в с. Кровне, Сумського району сталася пожежа. Загинув син господарки будинку. Чоловік був 1976 року народження.

Про це повідомили в ДСНС Сумщини.

За інформацією рятувальників, встановлено, що вогнем охоплено покрівлю та перекриття літньої кухні та сараю під одним дахом на площі до 48 кв. м, вікна, двері, меблі та речі домашнього вжитку. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на поруч розташований житловий будинок.

О 01:46 загоряння локалізували, а о 02:19 – повністю ліквідували.

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