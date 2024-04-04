17-річна тенісистка Єлизавета Котляр з Дніпра стала призеркою турніру в Італії

17-річна тенісистка Єлизавета Котляр з Дніпра стала фіналісткою турніру J200 в Італії. Про це повідомили в регіональному відділенні Національного олімпійського комітету України.

У фіналі дніпрянка поступилася Люсі Урбановій з Чехії рахунком 6:1, 2:6, 1:6.

На шляху до фіналу Єлизавета перемогла суперниць з Данії, Іспанії та Чехії. Котляр вийшла в одиночний фінал вперше з середини жовтня 2023 року.

Турнір J200 Florence проходив у Флоренції (Італія) з 27 березня по 1 квітня, сказано в повідомленні.

Хто така Єлизавета Котляр

Українська тенісистка. Посідає 53-тє місце в світовому рейтингу юніорок від Міжнародної тенісної федерації (ITF).

На рівні ITF здобувала п'ять міжнародних юніорських титулів: три — на ґрунтових кортах, ще два — на хардових.

Вдруге в кар'єрі Котляр зіграла на юніорських змаганнях Грендслем. У червні 2023 року українка дістался другого кола Ролан Гаррос.

З 2021 року виступає на дорослих жіночих змаганнях туру ITF. У серпні 2022 року на цьому рівні дісталася півфіналу змагань у Польщі, здобувши п'ять перемог поспіль.

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