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У Львові відкриють рекрутинговий центр 24 окремої механізованої бригади
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У Львові відкриють рекрутинговий центр 24 окремої механізованої бригади

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Військові 24 ОМБр імені короля Данила
Військові 24 ОМБр імені короля Данила. Facebook/24 ОМБр імені короля Данила

У понеділок, 8 квітня, у Львові відкриє свій рекрутинговий центр 24 окрема механізована бригада імені короля Данила.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, адресу рекрутингового центру оприлюднять згодом.

Військові 24 окремої механізованої бригади пройшли бої у "гарячих" точках російсько-української війни. У 2014 році бригада звільняла Красний Лиман, Ямпіль, Закітне, Сіверськ, Зарічне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Повномасштабне вторгнення підрозділ зустрів на Луганщині. Захисники з 24 бригади були одними з перших, хто звільняв південні території України під час контрнаступу у 2022 році. Також військові тримали оборону міста Бахмут та досі виконують бойові завдання на одному зі східних напрямків.

Раніше у Львові запрацював Центр рекрутингу української армії, рекрутингові центри бригади спецпризначення НГУ "Азов", Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, львівської 103 бригади ТрО та батальйону "Вовки Да Вінчі".

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