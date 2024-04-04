У Львові відкриють рекрутинговий центр 24 окремої механізованої бригади

У понеділок, 8 квітня, у Львові відкриє свій рекрутинговий центр 24 окрема механізована бригада імені короля Данила.
Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, адресу рекрутингового центру оприлюднять згодом.
Військові 24 окремої механізованої бригади пройшли бої у "гарячих" точках російсько-української війни. У 2014 році бригада звільняла Красний Лиман, Ямпіль, Закітне, Сіверськ, Зарічне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Повномасштабне вторгнення підрозділ зустрів на Луганщині. Захисники з 24 бригади були одними з перших, хто звільняв південні території України під час контрнаступу у 2022 році. Також військові тримали оборону міста Бахмут та досі виконують бойові завдання на одному зі східних напрямків.
Раніше у Львові запрацював Центр рекрутингу української армії, рекрутингові центри бригади спецпризначення НГУ "Азов", Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, львівської 103 бригади ТрО та батальйону "Вовки Да Вінчі".