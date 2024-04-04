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Обікрали приватний будинок і пограбували чоловіка з інвалідністю: у Києві засудили двох рецидивістів
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Обікрали приватний будинок і пограбували чоловіка з інвалідністю: у Києві засудили двох рецидивістів

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За звинуваченням Солом'янської окружної прокуратури Києва суд оголосив вирок двом чоловікам. Вони в умовах воєнного стану пограбували будинок та обікрали людину із обмеженими фізичними можливостями.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що прокурор у суді довів, що двоє уродженців Кіровоградської області раніше неодноразово відбували покарання за крадіжки. Після звільнення вони прибули до Києва у пошуках легких заробітків, а саме — вчинення крадіжок та грабежів.

Слідство встановило, що у Солом'янському районі їх зацікавив приватний будинок, де в той час власників не було вдома. Один із чоловіків переліз через паркан та за допомогою заздалегідь підготовленого знаряддя віджав вікно на першому поверсі.

"В будинку крадій склав у сумку все, що можна було легко продати — золоті прикраси, комп'ютер, одяг та взуття. Його спільник у цей час на вулиці слідкував аби господарі несподівано не повернулись додому. Згодом частину викрадених речей чоловіки продали, прикраси — здали в ломбард, а деякі речі залишили собі", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також з'ясували, що за тиждень вже у Дніпровському районі Києва фігуранти побачили на зупинці громадського транспорту чоловіка на милицях з явними ознаками інвалідності (відсутня частина черепа). Він намагався по телефону викликати таксі.

Нині засуджені запропонували допомогти, але постраждалий відмовився і сховав телефон у кишеню. Втім, один із грабіжників вихопив телефон, після чого вони втекли. Пізніше стало відомо, що постраждалий повертався з лікарні і все, що мав при собі — це телефон та 50 гривень на дорогу додому, які у нього теж відібрали, зауважили правоохоронці.

Після затримання у чоловіків знайшли телефон та частину викрадених з будинку речей. В суді один із обвинувачених вину визнав частково, інший — не визнав взагалі. За ч.4 ст.185Крадіжка, ч.4 ст.186Грабіж Кримінального кодексу України їм призначено 8 та 8,6 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили обвинувачені знаходитимуться під вартою.

Що відомо про крадіжки у Києві та області

У грудні на Київщині затримали сімох молодиків за підозрою в розбійному нападі на жителя Білоцерківщини. Чоловіка жорстоко побили, забрали з його будинку гроші і зброю. Розшукати нападників вдалося через кілька годин.

Цього ж місяця у Вишгородському районі затримали чоловіка за підозрою в пограбуванні ломбарду. Про напад повідомила працівниця закладу. Підозрюваного розшукали завдяки камерам відеоспостереження.

У листопаді жителя області суд визнав винним у скоєнні розбійного нападу та викраденні документів у знайомої. Вироком нападника засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні будинку лікарів на Київщині. З оселі потерпілих зникли дорогоцінні прикраси і гроші. На слід крадіїв вийшли за допомогою системи відеокамер.

До столичної поліції звернулась 74-річна жінка з повідомленням про пограбування. Невідомий на вулиці вихопив у пенсіонерки сумку з грошима. Порушника знайшли за кілька годин. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Ще у Києві затримали чоловіка, який пограбував ювелірний магазин у Печерському районі. Він, видаючи себе за покупця, викрав з вітрини золотий ланцюжок.

Також столичні правоохоронці затримали злочинну групу, які в київському під'їзді пограбували підприємця на понад 2 мільйони гривень. Грабіжники кілька днів стежили за бізнесменом.

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