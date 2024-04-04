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5 валіз обладнання: допомогу на понад 3 мільйони гривень привезли обласній лікарні Житомира пенсіонерки зі США
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5 валіз обладнання: допомогу на понад 3 мільйони гривень привезли обласній лікарні Житомира пенсіонерки зі США

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Волонтери, США, допомога, медобладнання
Допомогу на понад 3 мільйони гривень привезли обласній клінічній лікарні Житомира американські пенсіонерки-волонтерки, 3 квітня 2024 року. Фото: Фонд громади Житомира

Допомогу на понад 3 мільйони гривень привезли Житомирській обласній клінічній лікарні імені Гербачевського американські пенсіонерки-волонтерки. Тама Аделман, Кеті Еванс, Кетрін Шерідан особисто доставили 5 валіз обладнання з Каліфорнії.

Про це Суспільному розповіла голова правління Фонду громади Житомира Жанна Соловйова.

За її словами, ці американські волонтерки є представницями благодійної організації Hands on Global, Inc.

"Співпраця з "Hands on Global" зародилася на початку війни у 2022 році. Тоді за підтримки цієї організації було вперше доставлено обладнання в обласну лікарню у Житомирі. Також в рамках цієї співпраці ми отримали можливість запросити до лікарні хірурга-травматолога зі Сполучених Штатів Америки. Починаючи з 11 квітня 2022 року, упродовж тижня разом із колегами Джуда Славковскі зі США оперував пацієнтів у Житомирській обласній лікарні. У 2023 році представники "Hands on Global" привезли в обласну лікарню нову допомогу — медобладнання для лікування травм кінцівок", — розповіла Жанна Соловйова.
5 валіз обладнання: допомогу на понад 3 мільйони гривень привезли обласній лікарні Житомира пенсіонерки зі США
У Житомирській обласній клінічній лікарні імені Гербачевського, 3 квітня 2024 року. Фото: Фонд громади Житомира

5 валіз обладнання: допомогу на понад 3 мільйони гривень привезли обласній лікарні Житомира пенсіонерки зі США
У Житомирській обласній клінічній лікарні імені Гербачевського, 3 квітня 2024 року. Фото: Фонд громади Житомира

Вона також повідомила, що цього разу приїхали три американські волонтерки-пенсіонерки, які привезли п'ять валіз обладнання для відділень травматології та хірургії.

"Валізи дуже важкі, повірте, я сама їх завантажувала в автомобіль. Я не знаю, як вони їх везли з Каліфорнії, тому що у них ще свої валізи є. А ці 5 валіз вміщували обладнання, яке є дуже дорогоцінним, — на понад три мільйони гривень. Виходить, що у нашому житті все тримається на людях, на контактах, на комунікаціях", — сказала голова правління Фонду громади Житомира.
5 валіз обладнання: допомогу на понад 3 мільйони гривень привезли обласній лікарні Житомира пенсіонерки зі США
Американські волонтерки в Житомирській обласній клінічній лікарні імені Гербачевського, 3 квітня 2024 року. Фото: Фонд громади Житомира

5 валіз обладнання: допомогу на понад 3 мільйони гривень привезли обласній лікарні Житомира пенсіонерки зі США
Американські волонтерки в Житомирській обласній клінічній лікарні імені Гербачевського, 3 квітня 2024 року. Фото: Фонд громади Житомира

Медичний директор з невідкладної допомоги та хірургічної роботи Житомирської обласної клінічної лікарні імені Гербачевського Віталій Хоменко пояснив, що саме привезли американські благодійники.

"Ми отримали чимало апаратів для зовнішньої кісткової фіксації, для лікування переломів кісток. Враховуючи велику кількість поранених з важкими травмами, яким ми надаємо допомогу, то ці апарати нам потрібні, як повітря. Це ходові речі, які ми широко використовуємо. Також отримали обладнання для загальної хірургії: сучасний дороговартісний ранорозширювач і відеохоледохоскоп. У нас був холедохоскоп старого зразка, а нинішній допоможе осучаснити наші технології і розширить можливості хірургії позапечінкових шляхів", — сказав Віталій Хоменко.
5 валіз обладнання: допомогу на понад 3 мільйони гривень привезли обласній лікарні Житомира пенсіонерки зі США
Медичний директор з невідкладної допомоги та хірургічної роботи Житомирської обласної клінічної лікарні імені Гербачевського Віталій Хоменко, 3 квітня 2024 року. Фото: Фонд громади Житомира

5 валіз обладнання: допомогу на понад 3 мільйони гривень привезли обласній лікарні Житомира пенсіонерки зі США
Волонтерки з Каліфорнії привезли обладнання для відділень травматології та хірургії обласної лікарні Житомира, 3 квітня 2024 року. Фото: Фонд громади Житомира

5 валіз обладнання: допомогу на понад 3 мільйони гривень привезли обласній лікарні Житомира пенсіонерки зі США
Американські волонтерки привезли медичне обладнання для Житомирської обласної клінічної лікарні імені Гербачевського, 3 квітня 2024 року. Фото: Фонд громади Житомира

Жанна Соловйова розповіла, що американських пенсіонерок-волонтерок познайомили з житомирськими волонтерками — "Бабусиним батальйоном".

"Вийшла дуже душевна зустріч. Плакали всі. "Бабусин батальйон" розповів про свою діяльність з 2014 року. А гості зі США поділилися, що в них теж є такі групи жінок, які шиють для онкохворих людей. Знайшли багато спільних тем. Американські гості зробили донат у декілька тисяч гривень на придбання тканини та інших матеріалів, які необхідні для роботи житомирських бабусь", — повідомила Жанна Соловйова.
5 валіз обладнання: допомогу на понад 3 мільйони гривень привезли обласній лікарні Житомира пенсіонерки зі США
Американські волонтерки відвідали "Бабусин батальйон", 3 квітня 2024 року. Фото: Жанна Соловйова

5 валіз обладнання: допомогу на понад 3 мільйони гривень привезли обласній лікарні Житомира пенсіонерки зі США
Американські гості зробили донат у декілька тисяч гривень для "Бабусиного батальйону", 3 квітня 2024 року. Фото: Жанна Соловйова

За словами Жанни Соловйової, американські волонтерки так змотивувалися, що прийняли для себе рішення через кілька місяців повернутися до Житомира, аби допомагати, волонтерити, шити, кроїти.

5 валіз обладнання: допомогу на понад 3 мільйони гривень привезли обласній лікарні Житомира пенсіонерки зі США
Американські волонтерки відвідали "Бабусин батальйон", 3 квітня 2024 року. Фото: Жанна Соловйова

5 валіз обладнання: допомогу на понад 3 мільйони гривень привезли обласній лікарні Житомира пенсіонерки зі США
Американські волонтерки відвідали "Бабусин батальйон", 3 квітня 2024 року. Фото: Жанна Соловйова. Фото: Жанна Соловйова

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