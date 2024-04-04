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Два срібла і бронза: рівненські парадзюдоїсти здобули медалі на Кубку світу
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Два срібла і бронза: рівненські парадзюдоїсти здобули медалі на Кубку світу

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Українська збірна з дзюдо серед спортсменів з порушення зору
Українська збірна з дзюдо серед спортсменів з порушення зору. Фото: Рівненський регіональний центр "Інваспорт"

Троє парадзюдоїстів з Рівненщини вибороли нагороди на Кубку світу 2024 року — два срібла та одну бронзу. Це вихованці регіонального центру "Інваспорт" Давид Хорава, Олександр Назаренко та Анжела Гаврисюк.

Про те, як проходили змагання Суспільному розповів заступник директора Інваспорту Володимир Мурін.

Кубок світу – гран-прі з дзюдо серед людей з порушеннями зору відбувся в турецькій Анталії 1-2 квітня. Участь у змаганнях взяли 182 учасники з 41 країни світу.

У складі збірної України виступали семеро спортсменів, з них — п'ятеро з Рівненщини. Готував парадзюдоїстів до змагань наставник з рівненського "Інваспорту", головний тренер збірної команди України Михайло Романкевич.

Рівненські парадзюдоїсти вибороли три нагороди:

  • срібло — Давид Хорава, вагова категорія 60 кг, клас J2;
  • срібло — Олександр Назаренко, вагова категорія 90 кг, клас J2;
  • бронза — Анжела Гаврисюк, вагова категорія 57 кг, клас J1.

"Є вісім чоловічих категорій та вісім жіночих, з певними ураженнями зору. J1 — це сильніший ступінь ураження, J2 — легший. Давид Хорава виборов срібну нагороду. В його категорії було 12 учасників. Він виборов фактично всі перемоги. У фіналі вже не зміг вийти на змагання, бо отримав в сутичці за третє місце травму. З травмою переміг свого суперника з Бразилії", — розповів Володимир Мурін.

Він також зазначив, що в категорії Олександра Назаренка було 13 спортсменів. Рівнянин програв супернику з Узбекистану. В категорії, де змагалася Анжела Гаврилюк, було 14 учасниць. Вона програла срібній призерці з Туреччини.

Спортсменка Анжела Гаврисюк на Кубку світу з дзюдо в Туреччині, 1-2 квітня 2024 року
Спортсменка Анжела Гаврисюк на Кубку світу з дзюдо в Туреччині, 1-2 квітня 2024 року. Фото: International judo federation

Спортсмен Олександр Назаренко на Кубку світу з дзюдо в Туреччині, 1-2 квітня 2024 року
Спортсмен Олександр Назаренко на Кубку світу з дзюдо в Туреччині, 1-2 квітня 2024 року. Фото: International judo federation

Спортсмен Давид Хорава на Кубку світу з дзюдо в Туреччині, 1-2 квітня 2024 року
Спортсмен Давид Хорава на Кубку світу з дзюдо в Туреччині, 1-2 квітня 2024 року. Фото: International judo federation

На Кубку світу спортсмени здобули залікові очки, які входять до всесвітнього рейтингу спортсменів-дзюдоїстів. Відповідний рейтинг надає право брати участь у Паралімпійський літніх іграх, які відбудуться у 2024 році в Парижі.

"За підсумками чотирьох років, спортсменам нараховують залікові бали, які сумуються. Відповідно, восьмеро кращих спортсменів, у кожній ваговій категорії, зможуть взяти участь літніх паралімпійських іграх. Це передостанній старт, де спортсмени можуть здобути такі залікові бали для покращення свого турнірного становища в рейтингу", — додав заступник директора Рівненського регіонального центру "Інваспорт".

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