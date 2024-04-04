Фахівці Рівнеобленерго відновили електропостачання у знеструмлені через негоду 2-3 квітня села. Йдеться загалом про понад чотири тисячі споживачів. Роботи з відновлення електропостачання тривали упродовж двох діб. Станом на 9:00 4 квітня залишилося заживити ще 161 домогосподарство.

Про це повідомила речниця Рівнеобленерго Алла Ліхачова.

За її даними, за 2-3 квітня повернули світло в оселі 4 353 споживачам, чиї домівки були знеструмлені через погодні умови на Рівненщині.

"Роботи з відновлення електропостачання ці дві доби тривали практично безперервно – до кінця дня 3 квітня. Ми заживили усіх споживачів, які залишилися без електропостачання через погодні негаразди у вівторок 2 квітня. Однак, негода продовжила вирувати й учорашні пориви вітру додали незручностей споживачам та роботи нашим бригадам на Березнівщині, Сарненщині та Володимиреччині", — зазначила Алла Ліхачова.

Станом на 9.00 4 квітня без електропостачання залишаються 161 домогосподарство у Рівненському та Сарненському районах.

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