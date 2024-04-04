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Російські війська обстріляли одну з сонячних електростанцій на Дніпропетровщині: є поранений
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Російські війська обстріляли одну з сонячних електростанцій на Дніпропетровщині: є поранений

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Впродовж доби російські війська обстріляли одну з сонячних електростанцій на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання підприємства, виникла пожежа.

Про це йдеться на сторінці Міністерства енергетики України.

За повідомленням, під час ліквідації загоряння охоронець підприємства отримав опіки. Впродовж години загорання ліквідували персонал станції та ДСНС.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час пресконференції у Медіацентрі Україна-Укрінформ уточнив, що мовиться не про атаку в межах зони бойових дій, а саме про удар по тиловій СЕС.

"Це перший, принаймні на моїй пам'яті, випадок цілеспрямованої атаки на об'єкт відновлюваної енергетики", – зазначив він.

Що відомо про обстріли Дніпропетровщини у ніч на 4 квітня

У ніч на 4 квітня війська РФ били по Нікопольському району. Застосували дрони-камікадзе й важку артилерію. Загалом було пів десятка атак. Пошкоджені будинок культури, гімназія, приватна оселя.

Загиблих та поранених немає.

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