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Минулої доби у Запоріжжі надзвичайники врятували чоловіка, який впав у колектор та підлітка, який застряг на даху
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Минулої доби у Запоріжжі надзвичайники врятували чоловіка, який впав у колектор та підлітка, який застряг на даху

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3 квітня у рятувальники допомогли двом жителям Запоріжжя: юнаку та чоловіку
Запорізький рятувальник. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Минулої доби, 3 квітня, рятувальники надали допомогу двом жителя Запоріжжя: підлітку, який застряг на даху, та чоловіку, який впав у колектор.

Про це сьогодні, 4 квітня, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Минулої доби у Запоріжжі рятувальники допомогли чоловіку та підлітку
Рятувальники підняли чоловіка, який впав у стічний колектор. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Вранці, 3 квітня, місцева жителька одного із районів Запоріжжя викликала рятувальників, аби допомогти чоловіку — він упав у стічний колектор водовідведення:

"Надзвичайники за допомогою жорстких нош та рятувальних мотузок підняли постраждалого наверх", — йдеться у повідомленні.
Минулої доби у Запоріжжі рятувальники допомогли чоловіку та підлітку
Рятувальники допомагають чоловіка, якого підняли зі стічного колектора. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Чоловіка передали медика — його госпіталізували.

Минулої доби у Запоріжжі рятувальники допомогли чоловіку та підлітку
Рятувальники спускають юнака з даху двоповерхової будівлі. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Ввечері, 3 квітня, рятувальники допомогли підлітку — юнаку 2010 року народження, який не міг самостійно спуститися з даху покинутої двоповерхової будівлі:

"Надзвичайники за допомогою м’яких нош та мотузки спустили потерпілого з 6-метрової висоти", — йдеться у повідомленні.

Юнаку медична допомога не знадобилася.

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