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Через обстріли РФ тимчасово окупована ЗАЕС вкотре залишилася на одній лінії живлення — Енергоатом
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Через обстріли РФ тимчасово окупована ЗАЕС вкотре залишилася на одній лінії живлення — Енергоатом

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4 квітня: Через обстріли РФ ЗАЕС вкотре залишилася на одній лінії живлення
Запорізька АЕС . Фото: Енергоатом/Запорізька АЕС

Через обстріли російських військових тимчасово захоплена Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) вкотре залишилася лише на одній лінії живлення.

Про це сьогодні, 4 квітня, повідомив керівник пресслужби національної атомної енергогенеруючої компанії України "Енергоатом" Леонід Олійник.

"О 10:06 внаслідок російських обстрілів, відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна", через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб".

Нині Запорізька АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська", роботу якої нещодавно було відновлено силами українських енергетиків.

"Це вчергове загрожує аварійною ситуацією на тимчасово окупованій ЗАЕС, адже в разі відключення цієї — останньої — лінії звʼязку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції", — йдеться в повідомленні пресслужби.

Леонід Олійник нагадав, що від початку російської окупації на Запорізькій АЕС було вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.

Раніше Суспільне повідомляло, що 22 березня, під час російських обстрілів тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила підключення до однієї з ліній живлення. Проте роботу лінії було відновлено вже наступної доби.

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