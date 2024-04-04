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На півночі Житомирщини зупинили вантажівку, якою незаконно перевозили 12 кубометрів лісу – автівку та деревину вилучили
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На півночі Житомирщини зупинили вантажівку, якою незаконно перевозили 12 кубометрів лісу – автівку та деревину вилучили

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Незаконне перевезення лісу на Житомирщині
Прикордонники на Житомирщині зупинили вантажівку з незаконним лісом, квітень 2024 року. Фото: Північний кордон. Держприкордонслужба

У Народицькій громаді неподалік села Селець прикордонники зупинили вантажівку, якою незаконно перевозили ліс.

Про це 4 квітня Суспільному розповів пресофіцер Житомирського загону Юрій Шахрайчук.

"В ході реалізації завчасно отриманої інформації оперативні співробітники 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців на одній з автодоріг контрольованого прикордонного району зупинили вантажівку вщерть завантажену діловим лісом хвойних порід дерев. Під час перевірки з'ясували, що відповідні товаросупровідні документи й чипування не відповідають дійсності вантажу, а також використовуються повторно для перевезення лісодеревини", прокоментував Юрій Шахрайчук.

За його словами, на місце події прикордонники викликали слідчу-оперативну групу від Нацполіції в Житомирській області, яким передали автомобіль УРАЛ та близько 12 кубометрів лісу-кругляку.

Надалі правоохоронці будуть займатися справою у рамках кримінального провадження за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання та збут лісу.

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