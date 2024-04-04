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На Львівщині поховають військового з Херсона Валерія Сердюка
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На Львівщині поховають військового з Херсона Валерія Сердюка

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Валерій Сердюк
Валерій Сердюк. Пресслужба Львівської ОВА

Сьогодні, 4 квітня, у Моршині на Львівщині відбудеться прощання із захисником із Херсона Валерієм Сердюком. Військовий помер у лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Валерій Сердюк народився у 1977 році в Херсоні. Там і проживав. Захисник був старшим солдатом. Військовослужбовець помер у лікарні 31 березня.

За даними Моршинської міської ради, сьогодні, 4 квітня, орієнтовно о 13:30 у селі П'ятничани відбудеться зустріч поминального кортежу. О 13:20 процесія буде в селі Фалиш, а в 13:30 — у Моршині. Чин похорону відбудеться о 14:00 в церкві Святої Покрови Пречистої Діви Марії УГКЦ у Моршині, на вулиці Т. Шевченка, 38. Поховають воїна біля матері на кладовищі у Моршині.

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