На Львівщині поховають військового з Херсона Валерія Сердюка

Сьогодні, 4 квітня, у Моршині на Львівщині відбудеться прощання із захисником із Херсона Валерієм Сердюком. Військовий помер у лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Валерій Сердюк народився у 1977 році в Херсоні. Там і проживав. Захисник був старшим солдатом. Військовослужбовець помер у лікарні 31 березня.

За даними Моршинської міської ради, сьогодні, 4 квітня, орієнтовно о 13:30 у селі П'ятничани відбудеться зустріч поминального кортежу. О 13:20 процесія буде в селі Фалиш, а в 13:30 — у Моршині. Чин похорону відбудеться о 14:00 в церкві Святої Покрови Пречистої Діви Марії УГКЦ у Моршині, на вулиці Т. Шевченка, 38. Поховають воїна біля матері на кладовищі у Моршині.