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ДТЕК повернув світло майже 150 тисячам родин на Київщині
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ДТЕК повернув світло майже 150 тисячам родин на Київщині

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обірвані лінії електропередач
Обірвані лінії електропередач після негоди на Київщині. Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

Енергетики завершили відновлення 163 ліній 10 кВ, які пошкодив буревій під час негоди на Київщині.

ДТЕК повідомляє, що 141 332 родини у 348 населених пунктах області вже зі світлом.

Протягом 2-3 квітня сильний вітер став причиною масового падіння конструкцій будівель, дерев та сухих гілок на лінії електропередачі та їх обриву.

"Ми працювали цілодобово, щоб усунути наслідки стихії. Переходимо до відновлення обірваних ліній 0,4 кВ та точкових заявок клієнтів", — йдеться в повідомленні.

Погодні умови наразі в регіоні стабілізувались.

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