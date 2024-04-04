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СБУ блокує по 4,5 тисячі кібератак щороку: особливим пріоритетом у захисті є Збройні сили та Міноборони
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СБУ блокує по 4,5 тисячі кібератак щороку: особливим пріоритетом у захисті є Збройні сили та Міноборони

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Служба безпеки України
Служба безпеки України. Фото: УНІАН

Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк розповів, що загалом під час повномасштабної війни фахівці блокують по 4,5 тисячі російських хакерських атак на рік.

Про це посадовець повідомив у інтерв'ю "Укрінформу".

За словами Вітюка, особливим пріоритетом в кіберзахисті є Збройні сили України та Міністерство оборони, оскільки спроби втручань РФ у військові системи відбуваються регулярно.

"Співробітники ДКІБ на постійній основі працюють у військових частинах, штабах, їздять на передову, перевіряють пристрої та системи на предмет несанкціонованого втручання", — зазначив начальник Департаменту.

Як вказав посадовець, Служба безпеки зокрема запобігла технічному проникненню ворога на 1 700 пристроїв українських військових.

Вітюк підкреслив, що, окрім кібератак, росіяни проводять ІПСО для дискредитації командування Сил оборони. Наприклад, були інформатаки й спроби зламу офіційних акаунтів, а також створення десятків фейкових сторінок головнокомандувача Олександра Сирського.

Начальник Департаменту додав, що подібні дискредитаційні атаки РФ проводить і стосовно співробітників СБУ: їм надходять погрози фізичної розправи, листи з ознаками вербування та шантажу тощо.

"Інформацією просто маніпулювати, щоб спробувати вплинути на когось. Однак ми готові й до таких методів ведення війни", — підсумував посадовець.

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