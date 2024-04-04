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У Сумах через ремонт водомережі тимчасово не буде води: адреси
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У Сумах через ремонт водомережі тимчасово не буде води: адреси

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У Сумах для проведення аварійно-ремонтних робіт на водомережі діаметром 400 мм на вул. Південній сьогодні, 4 квітня, з 10:00 тимчасово припинена подача води.

Про це повідомили в КП "Міськводоканал".

UPD: ремонтні роботи на вул. Південній завершені об 11:40. Водопостачання будинків відновлене.

Вулиці, мешканці яких будуть тимчасово без водопостачання:

  • вул. Героїв Небесної Сотні,
  • вул. Шишкарівська,
  • вул. Сумської артбригади,
  • вул. Петропавлівська,
  • вул. Герасима Кондратьєва,
  • вул. Лихвинська Стінка,
  • вул. Сергія Бородаєвського,
  • вул. 1-ша Оболонська,
  • вул. Південна,
  • вул. Давида Бурлюка,
  • вул. Роменська,
  • провул. Громадянський та прилеглі до них вулиці.

Ремонтні роботи виконуються. Водопостачання буде відновлене після їх завершення, додали в міськводоканалі.

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