У Сумах через ремонт водомережі тимчасово не буде води: адреси

У Сумах для проведення аварійно-ремонтних робіт на водомережі діаметром 400 мм на вул. Південній сьогодні, 4 квітня, з 10:00 тимчасово припинена подача води.

Про це повідомили в КП "Міськводоканал".

UPD: ремонтні роботи на вул. Південній завершені об 11:40. Водопостачання будинків відновлене.

Вулиці, мешканці яких будуть тимчасово без водопостачання:

вул. Героїв Небесної Сотні,

вул. Шишкарівська,

вул. Сумської артбригади,

вул. Петропавлівська,

вул. Герасима Кондратьєва,

вул. Лихвинська Стінка,

вул. Сергія Бородаєвського,

вул. 1-ша Оболонська,

вул. Південна,

вул. Давида Бурлюка,

вул. Роменська,

провул. Громадянський та прилеглі до них вулиці.

Ремонтні роботи виконуються. Водопостачання буде відновлене після їх завершення, додали в міськводоканалі.

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