У Сумах через ремонт водомережі тимчасово не буде води: адреси

У Сумах для проведення аварійно-ремонтних робіт на водомережі діаметром 400 мм на вул. Південній сьогодні, 4 квітня, з 10:00 тимчасово припинена подача води.
Про це повідомили в КП "Міськводоканал".
UPD: ремонтні роботи на вул. Південній завершені об 11:40. Водопостачання будинків відновлене.
Вулиці, мешканці яких будуть тимчасово без водопостачання:
- вул. Героїв Небесної Сотні,
- вул. Шишкарівська,
- вул. Сумської артбригади,
- вул. Петропавлівська,
- вул. Герасима Кондратьєва,
- вул. Лихвинська Стінка,
- вул. Сергія Бородаєвського,
- вул. 1-ша Оболонська,
- вул. Південна,
- вул. Давида Бурлюка,
- вул. Роменська,
- провул. Громадянський та прилеглі до них вулиці.
Ремонтні роботи виконуються. Водопостачання буде відновлене після їх завершення, додали в міськводоканалі.
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