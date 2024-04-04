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Продав два самозарядні карабіни: одеситу повідомили про підозру
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Продав два самозарядні карабіни: одеситу повідомили про підозру

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Два самозарядні карабіни
Два самозарядні карабіни, які вилучили поліцейські. Фото: ГУ НП в Одеській області

В Одесі чоловіка підозрюють у продажі двох самозарядних карабінів.

Про це 4 квітня повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

За даними слідства, на одній із вулиць Хаджибейського району чоловік зустрівся з покупцем та продав йому зброю за 17 тисяч гривень. З місця події правоохоронці вилучили гроші та два самозарядні карабіни як речові докази. Згідно з експертизою, вони належать до категорії нарізної вогнепальної.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263Придбання, носіння, зберігання та збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Кримінального кодексу України, за що загрожує від трьох до семи років увʼязнення. На час слідства підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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