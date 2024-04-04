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Пил із Сахари: що потрібно знати жителям Прикарпаття, аби вберегти здоров'я
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Пил із Сахари: що потрібно знати жителям Прикарпаття, аби вберегти здоров'я

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Пил із Сахари, здоров'я, дихання, Прикарпаття
На Івано-Франківщині здійснюють моніторинг повітря через пил із Сахари. Фото: Pexels

Через пил із Сахари на Івано-Франківщині можуть спостерігатися явища локальної запиленості. Прикарпатців, які мають бронхіальну астму чи захворювання легенів, закликають обмежити перебування на вулиці та захищати органи дихання носовими хусточками й шарфами.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За словами фахівців установи, моніторинг якості повітря у регіоні наразі становить 0,39 мг/см³ при гранично прийнятній концентрації 0,5 мг/см³, що не є перевищенням. Тобто надзвичайної ситуації через поширення пилу із Сахари на Прикарпатті немає.

"Дослідження атмосферного повітря в області проводять працівники санітарно-гігієнічних лабораторій обласного центру контролю та профілактики хвороб тричі на добу до кінця тижня. У разі виявлення перевищення нормативних показників вмісту пилу в повітрі, жителям області повідомлять негайно", — йдеться у дописі.

Як убезпечити себе від забрудненого атмосферного повітря:

  • зачиніть вікна;
  • пийте більше води;
  • користуйтеся очищувачами повітря та кондиціонерами;
  • робіть вологе прибирання;
  • вдома приймайте душ і промивайте ніс та горло чистою водою;
  • відмовтеся від прогулянок, якщо маєте проблеми зі здоров'ям.

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