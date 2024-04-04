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Підприємцю на Сумщині повідомили про підозру через привласнення майже 2 млн грн
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Підприємцю на Сумщині повідомили про підозру через привласнення майже 2 млн грн

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Будівництво оздоровчого компелексу м. Тростянець.
Будівництво оздоровчого компелексу м. Тростянець. . Фото: Прокуратура Сумщини

Директору ТОВ на Сумщині повідомили про підозру за фактом привласнення бюджетних грошей.

Про це повідомили в прокуратурі Сумщини.

За даними слідства, у липні 2021 року між підприємцем та Тростянецькою міською радою укладено договір щодо будівництва спортивно-оздоровчого комплексу в м. Тростянець Сумської області. За версією прокуратури, знаючи, що роботи на об’єкті виконані не в повному обсязі, директор товариства склав акти виконаних робіт, вказавши неправдиві дані.

На підставі зазначених офіційних документів на рахунок товариства замовником оплачено 19,7 млн грн. Однак, згідно з висновком експертизи, вартість фактично виконаних товариством робіт завищена на 1 млн 915 тис. грн.

Оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, вирішується питання про оголошення його в розшук, додали в прокуратурі Сумщини.

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