Підприємцю на Сумщині повідомили про підозру через привласнення майже 2 млн грн

Директору ТОВ на Сумщині повідомили про підозру за фактом привласнення бюджетних грошей.
Про це повідомили в прокуратурі Сумщини.
За даними слідства, у липні 2021 року між підприємцем та Тростянецькою міською радою укладено договір щодо будівництва спортивно-оздоровчого комплексу в м. Тростянець Сумської області. За версією прокуратури, знаючи, що роботи на об’єкті виконані не в повному обсязі, директор товариства склав акти виконаних робіт, вказавши неправдиві дані.
На підставі зазначених офіційних документів на рахунок товариства замовником оплачено 19,7 млн грн. Однак, згідно з висновком експертизи, вартість фактично виконаних товариством робіт завищена на 1 млн 915 тис. грн.
Оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, вирішується питання про оголошення його в розшук, додали в прокуратурі Сумщини.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram