Надав свої документи: судитимуть киянина за оборудку із землею на Київщині

Киянина судитимуть через допомогу в заволодінні 104 гектарів земель на Київщині.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, чоловік надав свої документи невстановленій особі, яка оформила на нього право приватної власності на 104 га земель промисловості в Білоцерківському районі. Згодом він передав їх у власність товариства.

Таким чином з комунальної власності вибули землі на понад 77 млн грн. Прокуратура вже повернула ці ділянки територіальній громаді.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно мешканця столиці за фактом пособництва у заволодінні чужим майном шляхом обману (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає ув'язнення від 3 до 8 років.